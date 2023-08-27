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Директор лиги Саудовской Аравии о трансферах: «Бюджет небезграничный, но мы не можем себя сковывать, если хотим самых талантливых игроков»

Директор лиги Саудовской Аравии о трансферах: «Бюджет небезграничный, но мы не можем себя сковывать, если хотим самых талантливых игроков»

«Мы делаем все возможное, чтобы эти игроки приезжали в Саудовскую Аравию. Это не означает, что у нас неограниченный бюджет, но мы не можем себя сковывать, если хотим привезти сюда самых талантливых игроков.

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