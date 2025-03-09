Reuters: США в Эр-Рияде планируют выяснить готовность Украины к уступкам

В Саудовскую Аравию уже прибыл госсекретарь Марко Рубио Представители Соединенных Штатов на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии хотят определить, «готова ли Украина пойти на существенные уступки России».
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