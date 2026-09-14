В России вышел "Восставший" с Эндрю Гарфилдом в роли Робин Гуда

Кадры из фильмов «Смерть Робин Гуда», «Восставший» © A24/Keystone Press Agency/Global Look Press В этом году на экраны вышли сразу два фильма, предлагающие по-новому взглянуть на легендарного разбойника Робин Гуда: «Восставший» режиссера Пола Гринграсса с Эндрю Гарфилдом в главной роли (его сейчас можно посмотреть в российском прокате) и «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом.