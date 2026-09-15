Страна и люди
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Страна и люди

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Электронное удостоверение ветерена боевых действий получили более 500 000 человек

Электронное удостоверение ветерена боевых действий получили более 500 000 человек

Минобороны России сообщило, что более 500 000 человек получили электронное удостоверение ветерана боевых действий.

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