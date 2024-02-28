ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРИГОРЬЕВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА. Погиб от осколков взорвавшейся рядом гранатыГранатометчик 4-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии сержант контрактной службы.
Бой в Аргунском ущелье...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Слава героям!
Ответить
10 час.
Жанна Чешева
И обязательно Вечная Память погибшим. Забывать нельзя! Иначе нет нам всем прощенья(((
Ответить
7 час.
Свежие комментарии