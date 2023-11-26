ЦАХАЛ: пять радикалов убиты в лагере беженцев в Дженине

twitter.com/idfonline В лагере беженцев Дженин ликвидированы пять радикалов и арестован 21 разыскиваемый, сообщил официальный аккаунт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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