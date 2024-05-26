Сомнения Султана, или вот что "Искандер" животворящий делает. Как российская ракета одним присутствием усмиряет турецкую военщину

Ракетный комплекс "Искандер-М" в Сирии наносит "учебный" упреждающий удар. Ноябрь 51K прочитали В рутине нынешних боевых будней российской армии, её Сирийская операция, начатая ещё в сентябре 2015 года, отошла на второй, если даже не на третий план.