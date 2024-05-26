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Сомнения Султана, или вот что "Искандер" животворящий делает. Как российская ракета одним присутствием усмиряет турецкую военщину

Сомнения Султана, или вот что "Искандер" животворящий делает. Как российская ракета одним присутствием усмиряет турецкую военщину

Ракетный комплекс "Искандер-М" в Сирии наносит "учебный" упреждающий удар. Ноябрь  51K прочитали В рутине нынешних боевых будней российской армии, её Сирийская операция, начатая ещё в сентябре 2015 года, отошла на второй, если даже не на третий план.

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