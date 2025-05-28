Эту женщину похоронили с клювом тукана 4000 лет назад

Она также взяла с собой в другой мир раковину улитки, сладкий картофель и рыболовную сеть. Она жила примерно с 3000 по 1800 год до нашей эры.
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