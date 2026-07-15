Салют над Бахрейном из-за самоуничтожения зенитной ракеты ЗРК Patriot во время отражения вчерашнего ракетного удара Ирана.
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Салют над Бахрейном из-за самоуничтожения зенитной ракеты ЗРК Patriot во время отражения вчерашнего ракетного удара Ирана.
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