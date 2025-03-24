Политика как он...
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Политика как она есть

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В США оценили планы Трампа пересмотреть роль НАТО: «Ничто не сделало бы Кремль счастливее»

В США оценили планы Трампа пересмотреть роль НАТО: «Ничто не сделало бы Кремль счастливее»

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что пересмотр президентом Дональдом Трампом ведущей роли США в НАТО, том числе возможное изменение структуры командования боевыми частями, является «подарком» российскому лидеру Владимиру Путины.

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Комментарии
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Eduard
А он что думал,много дураков которые с ядерными державами воевать захотят.Больше всех воеяют карлики Прибалтики,которые в мире никто!
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16 час.
sorsw
Хохляцкая психология овладела европейскими руководящими аниматорами: чем соседу хуже (а лучше, чтоб корова сдохла) - тем нам приятней и веселее! И невдомёк жадным идиотам, что жизнь, да и психология могут быть иными...😉
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14 час.
Александр Попов
ТРАМПОКОМЕРС ПОИМЕЕТ ЕВРОЖОПУ и РАЗВАЛИТ ХАЛЯВОНАТО.
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