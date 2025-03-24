В США оценили планы Трампа пересмотреть роль НАТО: «Ничто не сделало бы Кремль счастливее»

А он что думал,много дураков которые с ядерными державами воевать захотят.Больше всех воеяют карлики Прибалтики,которые в мире никто!

sorsw

Хохляцкая психология овладела европейскими руководящими аниматорами: чем соседу хуже (а лучше, чтоб корова сдохла) - тем нам приятней и веселее! И невдомёк жадным идиотам, что жизнь, да и психология могут быть иными...😉