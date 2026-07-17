Советник лидера Ирана пригрозил США полным уничтожением при продолжении атак

Иран грозит перейти к наступлению и "фазе полного уничтожения", если США продолжат атаки. Соединенные Штаты уже седьмую ночь подряд наносят удары по целям в Иране — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: Дональд Трамп изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.