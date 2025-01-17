В Смоленске управляющая компания «Жилищник» не смогла выплатить долги

Она вновь будет добиваться права на банкротство Бывшая крупнейшая организация Смоленска по управлению многоквартирными домами «Жилищник» в августе 2022-го вступила в процедуру банкротства, однако на следующий год работа была приостановлена в связи с примирением сторон.