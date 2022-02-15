9 поразительных снимков вращающихся гроз, предвестниц торнадо

Суперячейка — самые редкий и самый опасный вид грозы, который только может встречаться в мире. Эти «вращающиеся грозы», как их прозвали синоптики, создают торнадо, сильные ливни или град, а также сногсшибательный, в буквальном смысле, ветер.
Суперячейка — самые редкий и самый опасный вид грозы, который только может встречаться в мире. Эти «вращающиеся грозы», как их прозвали синоптики, создают торнадо, сильные ливни или град, а также сногсшибательный, в буквальном смысле, ветер.
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