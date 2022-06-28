Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в одном чтении законопроект "Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2021 год" Сообщение Депутаты приняли законопроект об исполнении бюджета внебюджетного фонда соцзащиты населения появились сначала на .