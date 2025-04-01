Культовая стелс-игра Splinter Cell: Chaos Theory отмечает 20-летний юбилей, а игроки пытаю...

Культовая стелс-игра Splinter Cell: Chaos Theory отмечает 20-летний юбилей, а игроки пытаются узнать про судьбу серииВ марте 2005 года вышла Splinter Cell: Chaos Theory, ставшая одной из самых успешных и любимых частей франшизы.
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