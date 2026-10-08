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Отзыв посла Южной Кореей — попытка решить внутренние проблемы — Асмолов

Отзыв посла Южной Кореей — попытка решить внутренние проблемы — Асмолов

Отзыв Южной Кореей посла на Украине может быть попыткой южнокорейского лидера Ли Чже Мена решить внутриполитические проблемы за счет внешнеполитических жестов, считает эксперт Константин Асмолов, 8 октября сообщает «Лента.

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