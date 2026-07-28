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Антифашист

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Ситуация с топливом в России стабилизируется: крупнейшие сети АЗС постепенно снимают ограничения

Ситуация с топливом в России стабилизируется: крупнейшие сети АЗС постепенно снимают ограничения

Российские сети автозаправочных станций начали поэтапно отменять или смягчать ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, введенные ранее на фоне повышенного спроса и перестройки логистических цепочек.

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