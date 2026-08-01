Россия оставляет ВСУ без «Фламинго» и «Лютых»: ВС РФ нанесли очередные удары по Украине 1 августа

Вооруженные силы РФ в ночь на 1 августа нанесли очередной массированный удар по целям на Украине, которая выпросила ранее усиление интенсивности таких ударов своими атаками на российские суда, НПЗ, и маркетплейс «Вайлдберриз», а также планами по «изоляции Крыма».