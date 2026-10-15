Рак груди по распространенности занимает первое место в списке онкозаболеваний среди женщин. На долю же генетически ассоциированных форм этого вида рака, как показывает статистика, приходится 5-10% всех выявленных случаев.
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