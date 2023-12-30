Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Леонид Попивняк ....этого братства и не было никогда......на территории России возможно......но не с союзными республиками......

Valentina hohlova Это и есть законное наказание? Ну СПб, не любите вы свой город если этим уродам погрозили пальчиком ай ай ай. А бандите ответили: дяденьки, мы больше не будем" еще как будут. убивать резать насиловать.