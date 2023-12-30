Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Еще не так давно все СМИ трубили о банде подростков-мигрантов, которые за несколько месяцев успели навести шороха в северной столице.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....этого братства и не было никогда......на территории России возможно......но не с союзными республиками......
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2 час.
Valentina hohlova
Это и есть законное наказание? Ну СПб, не любите вы свой город если этим уродам погрозили пальчиком ай ай ай. А бандите ответили: дяденьки, мы больше не будем&quot; еще как будут. убивать резать насиловать.
Ответить
1 час.
Valentina hohlova
Это и есть законное наказание? Ну СПб, не любите вы свой город если этим уродам погрозили пальчиком ай ай ай. А бандите ответили: дяденьки, мы больше не будем&quot; еще как будут. убивать резать насиловать.
Ответить
1 час.

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