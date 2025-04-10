Дорогую и любимую куму Савченко Юлию Игоревну поздравляем с днем рождения🎊🎊🎊 Пусть твои глаза сияют счастьем ярче, чем драгоценные камни.
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Дорогую и любимую куму Савченко Юлию Игоревну поздравляем с днем рождения🎊🎊🎊 Пусть твои глаза сияют счастьем ярче, чем драгоценные камни.