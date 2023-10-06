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Куратор Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин

Куратор Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин

Чаще всего россиян в сфере бытовых услуг обманывают «мастера» по ремонту стиральных машин. Схему мошенников раскрыла в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

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