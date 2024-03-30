Digital Foundry сравнили Horizon Forbidden West на ПК и PS5 и предложили оптимальные настройки ...

Digital Foundry сравнили Horizon Forbidden West на ПК и PS5 и предложили оптимальные настройкиНасколько на самом деле различаются версии Horizon Forbidden West для ПК и PS5? В новом видеоролике Digital Foundry показаны предлагаемые настройки для наилучших впечатлений от игры Guerrilla Games на платформе Windows и объясняется влияние каждой… источник.