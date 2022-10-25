Газета.ру

7 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Очередную жертву наметили....План действий отработан....Байден заявил о р...
  • Ирина Евженко
    ДА,маловато они прожили под обстрелами,эти жители освобожденных территорий.... Или сразу к стенке,по законам военного...МВД: в Херсонской...
  • Василий Блохин
    Одни уже напрыгались  с томасом, ещё придурки нашлись.Вот и  надо их считать раскольниками.Латвийская правос...

Барановская призвала Аршавина принять то, что их сын занимается в академии "Спартака"

Барановская призвала Аршавина принять то, что их сын занимается в академии "Спартака"

Известная журналистка Юлия Барановская на своей странице в социальных сетях прокомментировала слова своего бывшего мужа Андрея Аршавина о том, что его их сыну Арсению, который тренируется в академии "Спартака", промыли мозги в московской команде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх