Барановская призвала Аршавина принять то, что их сын занимается в академии "Спартака"

Известная журналистка Юлия Барановская на своей странице в социальных сетях прокомментировала слова своего бывшего мужа Андрея Аршавина о том, что его их сыну Арсению, который тренируется в академии "Спартака", промыли мозги в московской команде.
Известная журналистка Юлия Барановская на своей странице в социальных сетях прокомментировала слова своего бывшего мужа Андрея Аршавина о том, что его их сыну Арсению, который тренируется в академии "Спартака", промыли мозги в московской команде.
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