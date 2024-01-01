Полиция проведет проверку после публичного сожжения паспорта блогером из Брянска

Пьяная девушка-блогер демонстративно сожгла свой российский паспорт в Брянске. Об ее поступке рассказала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
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