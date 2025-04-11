❗️⚡️Одновременно с вышеуказанными событиями в Брюсселе стартовала 27-я встреча в рамках формата “Рамштайн”.
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❗️⚡️Одновременно с вышеуказанными событиями в Брюсселе стартовала 27-я встреча в рамках формата “Рамштайн”.