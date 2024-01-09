1. Умер Франц Беккенбауэр. Двукратному обладателю «Золотого мяча», чемпиону мира и Европы было 78 лет.
Умер Беккенбауэр, Артур в «Зените», жалоба Путину от ветеранов СКА, 8-летний контракт Нюландера на 92 млн, «МЮ» в 4-м раунде Кубка Англии, Мостовой – в шорт-листе «Енисея» и другие новости
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Лена Мисько
«Крылья Советов» сыграют товарищеские матчи с сербскими клубами в время сборов в Турции. Ранее там отменились товарняки с сербами у «Динамо» и ЦСКА. Как я писал ранее, большинству сербских команд (среди них «Црвена Звезда» и «Партизан») руководство страны запретило тренироваться в Турции. При этом, у «Партизана», например, все было закуплено и забронировано. Соперники оговорены заранее, но после президентского распоряжения пришлось срочно изобретать план Б. И тут подвернулся Кипр. Директива эта была связана с поставкой турецких беспилотников в Косово. Найти достойных соперников на Кипре будет куда сложнее. Это факт. Но интересно другое: как оказалось, далеко не все сербские команды намерены исполнять рекомендации президента. Сегодня самарские «Крылья Советов» выкатили свои планы на Турцию. И в числе первых соперников там значатся именно сербские коллективы: белградский «Вождовац» и «Раднички 1923» из Краегуваца. Интересно, что в прошлом году было немало историй, когда соперники отказывались играть с российскими клубами (чего стоит одна история с «Енисеем»). Там, правда, причины были совсем другие. Впрочем, сербы всегда играли. Хотя в этом году есть риск, что те же «Вождовац» и «Раднички 1923» попросту в итоге тоже не долетят до Антальи из-за позиции своих политических лидеров.
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7 час.
Лена Мисько
Одной из причин перехода Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» стала его зарплата. В «Краснодаре» игрок получал меньше миллиона евро (и эта сумма не особо устраивала футболиста). В Питере же, по моим данным, зарплата игрока выросла более чем в полтора раза - «Зенит» согласился платить футболисту 1,5 миллиона евро (что, кстати, довольно много для российских игроков в «Зените») Контракт с Ахметовым рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.
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7 час.
Лена Мисько
Кузяев забивает во Франции, Шапи в Греции, а Кокорин на Кипре. Как играли #нашизаграницей* на минувшей неделе, удобно следить в традиционной вторничной рубрике 🔘Александр ГОЛОВИН ("Монако"🇫🇷) Не играл с "Лансом" в Кубке из-за дисквалификации. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти лучше была команда Головина. 🔘Далер КУЗЯЕВ ("Гавр"🇫🇷) Отыграл 85 минут и забмл победный гол вскубкгвом матче с "Каном" (2:1). 🔘Арсен ЗАХАРЯН ("Реал Сосьедад"🇪🇸) В матче с "Малагой" в Кубке (1:0) не забил из выгодной позиции в конце первого тайма и был заменен. 🔘Алексей МИРАНЧУК ("Аталанта"🇮🇹) Сыграл весь матч против "Ромы" (1:1), сделал голевой пас и был одним из лучших на поле. 🔘Иван ЗЛОБИН ("Фамиликан"🇵🇹) Был в запасе на матч с "Шавешем" (2:2). 🔘Станислав КРИЦЮК ("Жил Висенте"🇵🇹) Не был в заявке на матч с "Фаренсе" (0:1) из-за травмы. 🔘Магомед ОЗДОЕВ (ПАОК🇬🇷) Сыграл весь матч с "Арисом" (1:2) и получил предупреждение. 🔘Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ ("Арис"🇬🇷) Был заменен в добавленное время матча с ПАОК (2:1), в котором открыл счет. 🔘Юрий ЛОДЫГИН ("Панатинаикос"🇬🇷) Сыграл весь матч с "Панетоликосом" (2:1), получил высокую оценку и помог команде вернуться на первое место. 🔘Григорий МОРОЗОВ ("Бейтар"🇮🇱) Сыграл весь матч с "Ашдодом" (1:1). 🔘Магомедхабиб АБДУСАЛАМОВ ("Пафос"🇨🇾) Отыграл 64 минуты против "Доксы" (0:1). 🔘Александр КОКОРИН ("Арис"🇨🇾) Забил гол и был заменен на 79-й минуте матча с "Омонией" (2:0). * Здесь информация о российских игроках из высших дивизионов европейских чемпионатов за исключением первенств бывших союзных республик.
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4 час.
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