Лена Мисько «Крылья Советов» сыграют товарищеские матчи с сербскими клубами в время сборов в Турции. Ранее там отменились товарняки с сербами у «Динамо» и ЦСКА. Как я писал ранее, большинству сербских команд (среди них «Црвена Звезда» и «Партизан») руководство страны запретило тренироваться в Турции. При этом, у «Партизана», например, все было закуплено и забронировано. Соперники оговорены заранее, но после президентского распоряжения пришлось срочно изобретать план Б. И тут подвернулся Кипр. Директива эта была связана с поставкой турецких беспилотников в Косово. Найти достойных соперников на Кипре будет куда сложнее. Это факт. Но интересно другое: как оказалось, далеко не все сербские команды намерены исполнять рекомендации президента. Сегодня самарские «Крылья Советов» выкатили свои планы на Турцию. И в числе первых соперников там значатся именно сербские коллективы: белградский «Вождовац» и «Раднички 1923» из Краегуваца. Интересно, что в прошлом году было немало историй, когда соперники отказывались играть с российскими клубами (чего стоит одна история с «Енисеем»). Там, правда, причины были совсем другие. Впрочем, сербы всегда играли. Хотя в этом году есть риск, что те же «Вождовац» и «Раднички 1923» попросту в итоге тоже не долетят до Антальи из-за позиции своих политических лидеров.

Лена Мисько Одной из причин перехода Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» стала его зарплата. В «Краснодаре» игрок получал меньше миллиона евро (и эта сумма не особо устраивала футболиста). В Питере же, по моим данным, зарплата игрока выросла более чем в полтора раза - «Зенит» согласился платить футболисту 1,5 миллиона евро (что, кстати, довольно много для российских игроков в «Зените») Контракт с Ахметовым рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.