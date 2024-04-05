Жители Латвии могут остаться без лифтов?

Из-за санкций жителям Латвии придется вскоре обходиться без лифтов. Почти треть из них белорусского производства, то есть ремонту и замене не подлежат, поскольку санкциями запрещено покупать детали и комплектующие.
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