Российские десантники вылетели в охваченный беспорядками Казахстан

О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев.фото: снимок с экрана Telegram-канал Mash--> Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России в четверг, 6 января, начали переброску в Казахстан миротворческий контингент.
О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев.фото: снимок с экрана Telegram-канал Mash--> Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России в четверг, 6 января, начали переброску в Казахстан миротворческий контингент.
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