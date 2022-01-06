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Российские десантники вылетели в охваченный беспорядками Казахстан

Российские десантники вылетели в охваченный беспорядками Казахстан

О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев.фото: снимок с экрана Telegram-канал Mash--> Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России в четверг, 6 января, начали переброску в Казахстан миротворческий контингент.

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