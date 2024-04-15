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Леонид Ла Рошель

Кулеба головного мосха и иностранных дел типа не знает, чем заканчивается эксплуатация систем ПВО вна усраине - их уничтожают, причём абсолюно по херу, как они оформлены в бухгалтерии бандерлохов - куплены, подарены, взяты в аренду... Возместить убытки при потере этих систем ПВО усраине нечем, с них вообще взять нечего, кроме анализов и те с глистами и русофобией будут...