Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду.
Кулеба безуспешно попросил Запад дать Украине в аренду системы Patriot
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кулеба головного мосха и иностранных дел типа не знает, чем заканчивается эксплуатация систем ПВО вна усраине - их уничтожают, причём абсолюно по херу, как они оформлены в бухгалтерии бандерлохов - куплены, подарены, взяты в аренду... Возместить убытки при потере этих систем ПВО усраине нечем, с них вообще взять нечего, кроме анализов и те с глистами и русофобией будут...
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