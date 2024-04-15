Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Здрасьте,я зам дворника по району!Прилетевшего в Ки...
  • лина любимцева
    УВАЖАЮ Сергея Аксенова!!В Крыму иностранц...
  • лина любимцева
    Так Израиль утверждает, что у них НИЧЕГО не пострадало...ABC News: по мень...

Кулеба безуспешно попросил Запад дать Украине в аренду системы Patriot

Кулеба безуспешно попросил Запад дать Украине в аренду системы Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кулеба головного мосха и иностранных дел типа не знает, чем заканчивается эксплуатация систем ПВО вна усраине - их уничтожают, причём абсолюно по херу, как они оформлены в бухгалтерии бандерлохов - куплены, подарены, взяты в аренду... Возместить убытки при потере этих систем ПВО усраине нечем, с них вообще взять нечего, кроме анализов и те с глистами и русофобией будут...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх