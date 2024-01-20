В Москве на международной выставке «Россия» астраханские советники директоров по воспитанию предстали «навигаторами детства»

Они представляют практики, которые помогают сделать школьную и студенческую жизнь интересной. В эти дни в Москве на международной выставке-форуме «Россия» работает проект «Навигаторы детства», в котором принимают участие советники директоров образовательных учреждений по воспитанию.
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