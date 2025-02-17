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Трамп разрешит Европе закупать американское оружие для поставок на Украину

Трамп разрешит Европе закупать американское оружие для поставок на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить европейским странам приобретать оружие американского военно-промышленного комплекса для поставок на Украину.

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