Депутат Нилов сообщил о внесении в Госдуму проекта о выплатах за длительный брак

РИАМО - 23 янв. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что на законопроект, предусматривающий введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак, позволил выйти анализ правоприменительной региональной практики, сообщает RT.