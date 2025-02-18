В Киеве дрожали стены домов от мощных прилетов, над городом столбы едкого дыма, десятки ударных дронов выбивали цели врага, удары по Украине на сегодня, 18 февраля Юлия СоколоваМассированный налет российских ударных беспилотников на Киев и окрестности 18 февраля.