Говтвин: среди погибших при обстреле Лисичанска была беременная женщина

Первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики Юрий Говтвин заявил ТАСС, что в числе погибших от удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске были беременная женщина и ее пятилетний ребенок.
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