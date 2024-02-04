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Говтвин: среди погибших при обстреле Лисичанска была беременная женщина

Говтвин: среди погибших при обстреле Лисичанска была беременная женщина

Первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики Юрий Говтвин заявил ТАСС, что в числе погибших от удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске были беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

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