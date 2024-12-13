В ЛНР следователи задержали боевика батальона «Айдар»

Следователи следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике задержали боевика украинского националистического батальона «Айдар»* за участие в террористическом сообществе, информирует следком ЛНР в Telegram.
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