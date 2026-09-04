CCI system read: weekly and daily scale across multiple indexes Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! magnatizer Just not much there for me to get excited about one way or the other.
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