Тренер Родионенко: МОК переживает кризис

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что перевернутый флаг Международного олимпийского комитета (МОК) на открытии Игр свидетельствует о том, что организация переживает кризис, передает ТАСС.
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