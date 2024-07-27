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Тренер Родионенко: МОК переживает кризис

Тренер Родионенко: МОК переживает кризис

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что перевернутый флаг Международного олимпийского комитета (МОК) на открытии Игр свидетельствует о том, что организация переживает кризис, передает ТАСС.

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