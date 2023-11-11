Итальянские авиалинии ведут переговоры с банками о кредите в 300 млн евро для расширения своего флота

ITA Airways, преемница Alitalia, ведет переговоры с несколькими банками о кредите в размере 300 миллионов евро (321 миллион долларов США) для финансирования расширения своего флота, сообщил Messaggero в субботу.
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