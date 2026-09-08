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Российские банки в августе выдали кредитов на 1,096 трлн рублей

Российские банки в августе выдали кредитов на 1,096 трлн рублей

С начала 2026 года российские банки выдали населению 7,8 трлн рублей кредитов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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