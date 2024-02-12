Новые шаги ЕС по замороженным активам РФ вызвали воодушевление в США

Новые шаги Европейского союза по замороженным активам России вызвали воодушевление в США. Вашингтон продолжает обсуждать с партнерами "дополнительные решения", завил руководитель пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллер.
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