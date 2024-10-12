Через несколько минут на стадионе состоится матч между командами "Бузулук" и камышинским "Текстильщиком" Приходите болеть за наших спортсменов 💪 Начало в 14.
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Через несколько минут на стадионе состоится матч между командами "Бузулук" и камышинским "Текстильщиком" Приходите болеть за наших спортсменов 💪 Начало в 14.