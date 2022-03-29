6 січня 2021 року Стало відомо про прогалини в записах розмов Трампа 6 січня 2021 року Представник Трампа заявив, що колишній президент не має відношення до пробілів у записах Білого дому Газета Washington Post і телеканал CBS повідомили у вівторок про незрозумілу прогалину тривалістю понад сім годин у записі телефонних розмов колишнього президента Дональда […] Сообщение Стало відомо про прогалини в записах розмов Трампа 6 січня 2021 року появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.