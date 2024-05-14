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Леброн Джеймс посетил 4-й матч серии «Кливленд» – «Бостон»

Леброн Джеймс посетил 4-й матч серии «Кливленд» – «Бостон»

Форвард «Лейкерс» пришел на четвертую игру в противостоянии своей бывшей команды «Кливленда» против «Бостона».

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