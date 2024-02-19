Хейли: конгрессмены США тратили деньги, как пьяные моряки

Американские законодатели, заседающие в Конгрессе, тратили деньги, как «пьяные моряки». Об этом заявила бывший постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии.
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