Политнавигатор Часть подразделений ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против диктатуры Зеленского.
«Мы идём на Киев» – в ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Им своих бандерлогов резать пора, чтобы снисхождение заслужить.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
ДАВНО уже нужно было это сделать!!!! И убрать от власти этих путчистов. А то теперь Порошенко, проводник бандэровщины, и другие, такие же, снова хотят добраться до власти. Ничего ведь не изменится. А простым украинцам УЖЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МИРА!!
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1 д.
АЕ
Анна Егорова
Сверните бошку этой гниде пархатой, пока не уничтожил население до последнего украинца!
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23 час.
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