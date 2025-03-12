«Мы идём на Киев» – в ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского

Vladimir Lioubimcev

ДАВНО уже нужно было это сделать!!!! И убрать от власти этих путчистов. А то теперь Порошенко, проводник бандэровщины, и другие, такие же, снова хотят добраться до власти. Ничего ведь не изменится. А простым украинцам УЖЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МИРА!!