Армия России поразила пункт пропуска на границе с Польшей (ВИДЕО)

Армия России поразила автомобильный пункт пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Погранпереход расположен непосредственно на границе Польши и украинской Волынской области.
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