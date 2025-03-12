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Welt: Вашингтон проигнорировал требование Украины о гарантиях безопасности

Welt: Вашингтон проигнорировал требование Украины о гарантиях безопасности

Вашингтонские посланники не стали учитывать один из главных запросов со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности в ходе переговорного процесса в Саудовской Аравии.

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