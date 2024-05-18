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Врач назвал смертельную для человека дозу водки

Врач назвал смертельную для человека дозу водки

Этиловый спирт в количестве до 120 миллиграммов может быть обработан в печени.Хирург Александр Умнов с кафедры медицинского факультета Государственного университета просвещения предупредил о потенциальной опасности для жизни при быстром употреблении большого количества водки.

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