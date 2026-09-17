Делягин после доклада Путину: "Забрезжил хоть какой-то призрак надежды"

В миграционной политике России намечается поворот: вместо стихийного притока рабочей силы власти намерены выстроить управляемую, прозрачную систему привлечения иностранцев.
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